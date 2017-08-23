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Никита Михалков ушел из попечительского совета Фонда кино

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© Фото: Макс Ветров / РИА "Новости"

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По его мнению, сейчас организация является безответственной.

Режиссер Никита Михалков ушел из попечительского совета Фонда кино. По его мнению, сейчас организация является безответственной. Об этом сообщает ТАСС.

"Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, - это все результат этой безответственности", - заявил Михалков на коллегии Министерства культуры РФ.

Режиссер заметил, что одним из последних событий, которое привело к такому решению, стало включение в совет пресс-секретаря председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой.

"Дело в том, что мы с ней находимся на противоположных позициях человеческих и идеологических. Если бы она была просто членом попечительского совета - это одно дело, это разговор на равных. А когда туда приходит человек, обличенный большой властью и возможностями, значит, ее точка зрения будет превалировать", - пояснил Михалков.

Он добавил, что в этих условиях не может "ответственно принимать решения". "Я не вижу необходимости и возможности там находиться, обманывая сам себя и всех остальных, а я этого не хочу", - резюмировал он.

Фонд кино в том числе занимается финансовой поддержкой кинокомпаний, распределением средств на съемку фильмов. Попечительский совет - высший орган организации. Михалков входит в совет с 2009 года, когда Фонд кино был реорганизован и получил нынешние полномочия.

Новый состав попечительского совета Фонда кино был объявлен в апреле 2017 года; именно тогда туда были включены пресс-секретарь Наталья Тимакова и глава Первого канала Константин Эрнст.

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