Режиссер Никита Михалков ушел из попечительского совета Фонда кино. По его мнению, сейчас организация является безответственной. Об этом сообщает ТАСС.

"Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, - это все результат этой безответственности", - заявил Михалков на коллегии Министерства культуры РФ.

Режиссер заметил, что одним из последних событий, которое привело к такому решению, стало включение в совет пресс-секретаря председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой.

"Дело в том, что мы с ней находимся на противоположных позициях человеческих и идеологических. Если бы она была просто членом попечительского совета - это одно дело, это разговор на равных. А когда туда приходит человек, обличенный большой властью и возможностями, значит, ее точка зрения будет превалировать", - пояснил Михалков.

Он добавил, что в этих условиях не может "ответственно принимать решения". "Я не вижу необходимости и возможности там находиться, обманывая сам себя и всех остальных, а я этого не хочу", - резюмировал он.

Фонд кино в том числе занимается финансовой поддержкой кинокомпаний, распределением средств на съемку фильмов. Попечительский совет - высший орган организации. Михалков входит в совет с 2009 года, когда Фонд кино был реорганизован и получил нынешние полномочия.

Новый состав попечительского совета Фонда кино был объявлен в апреле 2017 года; именно тогда туда были включены пресс-секретарь Наталья Тимакова и глава Первого канала Константин Эрнст.