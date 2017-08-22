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Павел Лунгин: Задержание Кирилла Серебренникова - это какая-то мстительная жестокость

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА "Новости"

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Худруку «Гоголь-центра» грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество.

Режиссер Павел Лунгин заявил, что задержание художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова - это «излишняя, мстительная жестокость». С таким заявлением он выступил в эфире «Эха Москвы».

Серебренникову грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество. В СК рассказали, что он задержан «по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

«Мне кажется, мы еще раз видим, что наши правоохранительные органы не дают заднего хода, не могут проявить гибкость. Как библейское такое чудовище было китобраз, которое могло ходить только прямо и давило всех, кто перед ним находился, точно так же и они уже, раз сформулировав это обвинение, не могут отступить.

Им надо доказать, что они были правы, им надо обязательно посадить, арестовать. И конечно, нет никакой необходимости в аресте. Кирилл никуда не уезжает, он работает. Он тут, он ходит на все допросы, пишет объяснения. Мне кажется, что это излишняя жестокость, какая-то мстительная жестокость», - заявил Павел Лунгин.

«Будем все-таки надеяться на лучшее. И я надеюсь, что все деятели искусства и, вообще, люди, которые понимают, что нет нужды держать режиссера в тюрьме, что он не убегает, что это не опасный уголовник, преступник, контрабандист. Я надеюсь, что мы все поддержим Кирилла», - также добавил знаменитый режиссер.

История вокруг созданной Серебренниковым театральной компании «Седьмая студия» и проекта «Платформа» началась еще с мая 2017 года. СК утверждает, что спектакль «Сон в летнюю ночь» получил деньги, но не был поставлен, хотя он несколько лет идет в «Гоголь-центре».

В начале августа бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против режиссера. По ее словам, Серебренников создал компанию для «реализации преступного умысла» на хищение государственной субсидии на поддержку современного искусства.

Более того, «Интерфакс» сегодня пишет, что показания по уголовному делу в отношении Серебренникова дали сразу несколько сотрудников бухгалтерии «Седьмой студии». Исполнять обязанности главы «Гоголь-центра» продолжает заместитель художественного руководителя по финансам театра Юлия Калинина.

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