Премьеру фильма "Матильда" перенесли на конец октября

Премьеру фильма Алексея Учителя "Матильда" перенесли на конец октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера ленты.

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"Мы переносим премьеру на 23 октября. Просто не хотелось делать большой разрыв между премьерой и прокатом. Московская премьера пройдет 24 октября в киноцентре "Октябрь", - рассказал Учитель.

Изначально планировалось, что премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В фильме рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

В прокат "Матильда" выйдет 25 октября, министерство культуры уже выдало прокатное удостоверение для показа фильма по всей России. После первых показов в Петербурге и Москве Учитель представит картину в Европе. В частности, в Германии ее покажут 27 октября.