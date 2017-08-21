«Яндекс» выпустил мультфильм о реформах Петра I

«Яндекс» выпустил четырехминутный мультфильм о реформах Петра I, которые он провел после путешествия за границу. Ролик опубликовали к 320-летию посещения императором Европы.

«320 лет назад Петр I отправился в Европу в составе Великого посольства. Немыслимый для той эпохи поступок. Никогда раньше русский царь не покидал пределы родной страны. В Голландии Петр устраивается волонтером на местную корабельную верфь и вместе с десятком русских плотников учится основам кораблестроения. Достижения европейской науки и техники так впечатлили Петра, что, вернувшись на родину, он немедленно принимается за реформы», - говорится в описании мультфильма.

Видео: «Яндекс»