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Кунсткамера выложила в интернет 57 тыс. экспонатов

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© Фото: Instagram / @julianamamatova

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Это в семь раз больше, чем представлено в экспозиции музея на Университетской набережной.

Кунсткамера выложила в интернет 57 тыс. экспонатов. Это в семь раз больше, чем представлено в экспозиции музея на Университетской набережной. Об этом сообщает ТАСС.

"На новом сайте музея, который уже доступен в сети, представлено почти в семь раз больше предметов, чем в залах музея. Здесь также можно выбирать и бронировать экскурсии, смотреть музейные экспозиции, изучать онлайн-каталоги, читать научные статьи, заказывать образы и изображения предметов", - рассказали в пресс-службе Кунсткамеры.

Теперь с сайтом напрямую связаны музейная база данных коллекций, виртуальный 3D-тур, экспозиционный мультимедийный комплекс в залах музея, а также мобильные приложения для посетителей.

Кунсткамера - один из первых российских музеев, у которого появился свой сайт: он заработал более 20 лет назад, в январе 1997 года. Сам музей был основан Петром I в 1714 году и стал первым государственным публичным музеем в России.

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