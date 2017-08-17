В Петербурге установят памятник Юрию Никулину

В Петербурге установят памятник артисту кино и цирка, клоуну Юрию Никулину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора и художественного руководителя клоун-мим-театра "Мимигранты" Александра Плющ-Нежинского.

"Юрий Никулин не нуждается в представлениях. Он объединял всех людей Советского союза. В прошлом году, когда мы отмечали 95-летие Никулина, возникла идея установить ему памятник в Петербурге, он был связан с нашим городом", - сказал Плющ-Нежинский.

Проект памятника Никулину уже подготовлен скульптором Михаилом Беловым, который также является автором памятника Николаю Гоголю в Петербурге. Предполагается, что мемориал установят во дворе новой площадки театра "Мимигранты" на улице Союза Печатников.

"Пока мы находимся на стадии согласования, муниципальные власти изучают возможность установки памятника во дворе. Возможно, памятник Юрию Никулину станет первым в целой Аллее клоунов! Например, у нас есть идея поставить памятник и барону Мюнхгаузену, который служил в Петербурге", - резюмировал Плющ-Нежинский.