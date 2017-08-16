Андрей Малахов перешел на "Россию 1" вести ток-шоу "Прямой эфир"

Телеведущий Андрей Малахов переходит с Первого канала на "Россию 1", где будет вести ток-шоу "Прямой эфир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Малахов будет вести на "России 1" "Прямой эфир", - сказал собеседник агентства. По его словам, телеведущий уже встретился с коллективом, занимающимся созданием программы.

По данным источника, выход новой программы с Малаховым запланирован на конец августа. Кроме того, Малахов на "России 1" будет не только телеведущим, но и сопродюсером ряда проектов. Не исключено, что на "России 1" в ближайшее время может появиться и аналог программы "Сегодня вечером", которую Малахов вел на Первом канале.

В понедельник, 14 августа, впервые в эфир Первого канала вышла программа "Пусть говорят" без Малахова. Она была посвящена его карьере на телевидении. Ведущим "Пусть говорят" стал Дмитрий Борисов.