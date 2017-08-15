В Telegram появились стикеры с цитатами из песен «Кино»

В мессенджере Telegram появились стикеры с цитатами из песен группы «Кино». Новинка приурочена к дате 15 августа - в этот день ровно 27 лет назад в автокатастрофе погиб Виктор Цой.

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Стикеры создала команда телеканала «Санкт-Петербург», напомнив жителям ис гостям Северной столицы, что песни Цой будут актуальны всегда.

Музыкант возвращался с ночной рыбалки в Юрмалу за рулем "Москвича". Машина Цоя врезалась в рейсовый пассажирский автобус "Икарус". По версии следствия, певец уснул за рулем.

После его гибели группа "Кино", доработав и выпустив свой девятый альбом - "Черный альбом", прекратила существование. Сегодня поклонники весь день несут цветы на могилу Цоя на Богословском кладбище.