Поклонники несут цветы на могилу Цоя в Петербурге (ФОТО)

Сегодня, 15 августа, поклонники несут цветы на могилу музыканта Виктора Цоя на Богословском кладбище в Петербурге. В этот день ровно 27 лет назад Цой погиб в автокатастрофе.

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Он возвращался с ночной рыбалки в Юрмалу за рулем "Москвича". Машина Цоя врезалась в рейсовый пассажирский автобус "Икарус". По версии следствия, певец уснул за рулем.

После его гибели группа "Кино", доработав и выпустив свой девятый альбом - "Черный альбом", прекратила существование.

Прямо сейчас, в 19:00, в клубе "Камчатка", котельной, где работал Цой, идет концерт в память музыканта, прямую трансляцию ведет "Пятый канал".

Фото: Instagram / @alisher.saitov

Фото: Instagram / @shelutinskiy, @artemgibeki