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Американская художница делает картины из мармеладных мишек

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© Фото: afisha.md
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    «Жертвами» ее искусства уже стали более 100 тыс. конфет.

    Американская художница Мэлисса Рэйчел Блэк уже более семи лет делает картины из мармеладных мишек Гамми. «Жертвами» ее искусства уже стали более 100 тыс. конфет, пишет «Собака.ру».

    «Юмор и детское любопытство играют решающую роль в моей работе. Я хочу, чтобы моя аудитория была готова увидеть и оценить мою работу. Я не хочу, чтобы они чувствовали себя закрытыми, не понимая юмора. Тем не менее я также стремлюсь к глубокому смыслу, позволяя зрителю находить совсем другое значение, исходя из первого впечатления», - говорит она.

    По ее словам, важна реакция детей и взрослых, которые одинаково удивляются тому, что картины фактически съедобны. Некоторые из ее творений носят глубокий политический смысл. Например, Обама из желейных мишек растаял.

    «На данный момент Америка находится в ужасном положении, и я думаю, что многие из нас чувствуют себя растаявшими в нынешней политической атмосфере. Надеюсь, это поможет вдохновить людей на перемены», - считает Мэлисса.

    Фото: afisha.md

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