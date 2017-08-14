Вышли новые серии легендарного мультсериала «Утиные истории». Первые две серии длятся по 21 минуте, они доступны в русской озвучке в социальной сети «ВКонтакте».

Телеканал Disney выпустил обновленный мультсериал к 30-летию шоу. Показывать новые «Утиные истории» еженедельно начнут с 23 сентября.

В шоу появились прежние герои «Утиных историй»: Дональд Дак, летчик Зигзаг Маккряк, заклятый враг Скруджа Флинтхарт Гломгольд и банда братьев Гавс, а также Скрудж Макдак, которого озвучил шотландский актер Дэвид Теннант.

Создатели продолжения уделяют больше внимания раскрытию характеров героев и познакомить зрителей с «духом авантюризма и энергетикой персонажа оригинальных серий».

Оригинальные эпизоды выходили с 1987 по 1990 год. Всего было создано 100 серий и полнометражный мультфильм под названием «Утиные истории: Заветная лампа».