В Юсуповском саду повесили 1000 бумажных журавликов. Необычную инсталляцию можно не только фотографировать, но и загадывать около нее желание. Об этом сообщает Blog Fiesta.

В Японии журавлик из оригами называется цуру и символизирует долголетие и счастье. Считается, что если сложить тысячу таких фигурок, то сбудется любое желание.

Арт-объект для Юсуповского сада смастерили в преддверии концерта группы Alai Oli, так как белый журавлик - символ музыкантов. Концерт команды состоится в рамках Roof Music Fest уже завтра, 11 августа.

Фото: Blog Fiesta