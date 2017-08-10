Фарфоровый завод Петербурга выпустил подарочный «Чемодан» в честь Довлатова

«Императорский фарфоровый завод» Петербурга выпустил подарочный «Чемодан» в честь писателя Сергея Довлатова. Об этом сообщается на официальном сайте завода.

В набор вошли кружка с символическим изображением писателя и диск с аудиоверсией знаменитого сборника рассказов в исполнении Максима Виторгана.

«В центре новой книги Довлатова — чемодан, обыкновенный потрепанный чемодан, с которым эмигрант Довлатов покинул родину», - говорится на сайте.

Набор стоит 2755 - 2900 рублей и предназначается «для современных людей с хорошим чувством юмора». Идея была воплощена совместно с наследниками писателя.

Сергей Довлатов - выпускник факультета журналистики Ленинградского государственного университета. В августе 1978 года эмигрировал из СССР в США.

«Чемодан» - сборник рассказов Сергея Довлатова, выпущенный в 1986 году. Слово «чемодан» в данном случае становится «вместилищем большей части жизни». Герой произведения, уезжая в США, берет с собой лишь небольшой фанерный чемодан.

Фото: «Императорский фарфоровый завод»