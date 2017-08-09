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Дагестан вслед за Чечней попросил запретить прокат фильма "Матильда"

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© Фото: plus.kinopoisk.ru

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Режиссер Алексей Учитель намерен побороться со своим фильмом за премию "Оскар".

Дагестан вслед за Чечней попросил запретить прокат фильма "Матильда". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство культуры РФ.

"К нам поступило обращение от заместителя председателя правительства Дагестана Анатолия Карибова с просьбой запретить показ в республике фильма Алексея Учителя "Матильда". Мы примем обращение к сведению", - рассказали в Минкультуры.

О письме главы Чечни Рамзана Кадырова к министру культуры РФ Владимиру Мединскому стало известно вечером 8 августа. В нем сказано, что "десятки тыс. людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма" в Чечне. Минкультуры также ответило, что учтет просьбу Кадырова.

После этого режиссер Алексей Учитель пригласил Кадырова посмотреть фильм "Матильда". "Что значит учтут? Учтут - это не значит, что они согласны с этим. Речь идет о том, что в министерстве эту позицию примут к сведению. Я не знаю их позиции, мне просто жалко будет жителей Чечни, если они не посмотрят фильм", - прокомментировал тогда ситуацию Алексей Учитель.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Главным его противником является депутат Госдумы Наталья Поклонская, именно она сообщает о 40 тыс. оскорбленных фильмом людей. Она в том числе организовала 1 августа молитвенное стояние против кино во многих городах России. 

Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября. Учитель намерен побороться со своим фильмом за премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", пишет ТАСС.

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