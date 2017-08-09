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Жители Арбата просят перенести стену Цоя в Петербург

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© Фото: Михаил Фомичев / РИА "Новости"

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Лидер организации "Рок-Петроград" выступил против такой инициативы.

Жители Арбата просят перенести стену музыканта Виктора Цоя в Петербург. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу округа Евгения Бабенко.

"Я прекрасно понимаю и ту, и другую аудиторию: молодежь, для которой он остается кумиром, и другую сторону жителей, которая четко и ясно говорит о том, какое отношение Цой имел к Арбату, и эту стену надо, как одно из предложений, убрать в "Лужники", а второе - "перевезти" в Питер. И такие предложения были", - рассказал Бабенко.

По его словам, стена Цоя по-прежнему остается темой для обсуждения муниципальных властей и местных жителей. В настоящее время она находится в неудовлетворительном состоянии.

Инициативная группа поклонников музыканта неоднократно предлагала провести реставрацию стены, однако не было достигнуто договоренности с собственника здания, одна из стен которого является местом памяти Цоя.

Кроме того, как сообщил Бабенко, на территории возле стены часто можно встретить граждан, нарушающих общественный правопорядок, что вызывает недовольство местных жителей и требование ее закрасить на прежнем месте и создать в другом.

Бабенко добавил, что считает необходимым решать вопрос по стене Цоя с помощью широкого общественного обсуждения, в частности через интернет-опрос. "Город будет решать, и жители Арбата будут решать. И если это будет, то будет, скорее всего, на "Активном Гражданине", - резюмировал он.

При этом лидер организации "Рок-Петроград" Сергей Елгазин выступил против такой инициативы, пишут РИА "Новости". Этот вопрос, по мнению музыканта, должен решаться на федеральном уровне.

"Мое отношение, как руководителя организации, защищающей идеалы русского рока, к этой инициативе отрицательное. Почему решают за всех киноманов России? Русский рок – это уникальное русское явление. Стена Цоя в Москве – всероссийский туристический объект, стихийно возникшая народная святыня. Если говорить о таких серьезных вещах, то нужно не местной управой решать подобные вопросы, а привлекать министерство культуры РФ", - заявил Елгазин.

Он добавил, что в Петербурге эта стена может быть быстро закрашена, как это было с некоторыми уличными портретами Цоя. "Это может быть сделано по одной лишь жалобе какого-нибудь активиста", - отметил Елгазин.

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