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Учитель пригласил Кадырова посмотреть фильм «Матильда»

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Ранее Кадыров попросил запретить прокат кино на территории Чечни.

Режиссер Алексей Учитель пригласил главу Чечни Рамзана Кадырова посмотреть фильм «Матильда». Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

По его словам, ни депутаты, ни губернаторы не могут ничего запретить, пока они не посмотрят фильм. «В случае с господином Кадыровым, я думаю, что это казус. Я приглашаю его посмотреть картину и тогда уже решить, показывать ее на территории Чечни или нет», - сказал Учитель.

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«Матильду» смотрели довольно известные государственные деятели и в Думе, и в правительстве, и почему-то ничего, кроме хороших слов, про нее не говорили. Поэтому я приглашаю и Рамзана Кадырова, и сомневающихся депутатов, если таковые есть, просто посмотреть фильм, который будет вот-вот готов, и тогда составить свое собственное мнение, а не со слов депутата Поклонской, которая его даже не видела», - также добавил режиссер.

О письме Кадырова к министру культуры РФ Владимиру Мединскому стало известно вечером 8 августа. В письме сказано, что «десятки тыс. людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма» в Чечне. Минкультуры ответило, что учтет просьбу Кадырова.

«Что значит учтут? Учтут - это не значит, что они согласны с этим. Речь идет о том, что в министерстве эту позицию примут к сведению. Я не знаю их позиции, мне просто жалко будет жителей Чечни, если они не посмотрят фильм», - прокомментировал ситуацию Алексей Учитель.

В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Главным его противником является депутат Госдумы Наталья Поклонская, именно она сообщает о 40 тыс. оскорбленных фильмом людей. Она в том числе организовала 1 августа молитвенное стояние против кино во многих городах России. 

«Я думаю, что комиссия по этике Госдумы, в которую мы уже неоднократно обращались, должна, наконец, вмешаться и сказать свое веское слово. Потому что ситуация, в которой человек, пользуясь депутатским мандатом и лозунгами, которых в фильме нет, пытается решать свои личные психологические проблемы, позорит парламент. Я уже предлагал госпоже Поклонской хотя бы посмотреть фильм, но она отказалась», - резюмировал Учитель.

Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат «Матильда» выйдет 25 октября.

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