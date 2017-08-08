Опубликован топ-15 любимых книг россиян

Ми­нис­терст­во образования и науки РФ опубликовало топ-15 любимых книг россиян. Исследование проводили в аккаунтах ведомства в различных социальных сетях.

Акция называлась #МояГлавнаяКнига и проходила в течение июля. Россиян просили рассказать о своих любимых книгах, которые хочется перечитывать и рекомендовать друзьям. Всего в акции поучаствовали пять тыс. человек.

На первом месте оказался роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Именно эта книга стала главной для большинства участников акции. Второе место досталось серии романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере.

Тройку лидеров замыкает «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери. В пятерку также вошли роман «Война и мир» Л.Н. Толстого и повесть-сказка «Маленький принц» Ан. де Сент-Экзюпери.

Шестое место участники акции отдали произведению «Три товарища» Эр. Ремарка. Седьмое место - роману «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Восьмое место получил «Робинзон Крузо» Д. Дефо.

На девятом месте - «Гордость и предубеждение» Дж. Остин. Замыкает десятку приключенческий роман «Два капитана» В.А. Каверина. Одиннадцатое место получила книга «Джейн Эйр» Ш. Бронте.

Двенадцатое - «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Замыкают топ-15 любимых книг «Унесенные ветром» М. Митчелл, «Анна Каренина» Л.Н. Толстого и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина.