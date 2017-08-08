Петербуржцев приглашают на бесплатные уроки рисования. Акцию проводит некоммерческая образовательная и производственная площадка «Открытые мастерские».

Целью нового проекта «Рисуем в большом городе» является объединение людей за творческим процессом и просто порисовать. «Мы будем собираться раз в неделю на площадках города, позировать, рисовать, знакомиться и общаться», - цитирует организаторов «Фонтанка.ру».

Присоединиться к «Открытым мастерским» может любой желающий, для этого не требуется специальных навыков или денег - обучение проводится бесплатно и ориентировано на то, чтобы познакомить людей с тем или иным художественным ремеслом, которым они прежде не занимались.

Первая встреча в рамках «Рисуем в большом городе» состоится 11 августа в 19:00 на Лиговском, 99. Для участия необходима регистрация. По всем вопросам организаторы просят обращаться в официальную группу «ВКонтакте».