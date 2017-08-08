Волны звука и дождя: в Петербурге отгремел третий фестиваль Present Perfect

В Петербурге отгремел третий фестиваль Present Perfect. Основная программа была запланирована на субботу, 29 июля, на территории Музея стрит-арта. Двери фестиваль открылись ровно в 18:00 и ознаменовались началом работы трех сцен: Main, Kontur и Red Light Radio.

К сожалению, не прекращавшийся дождь внес свои коррективы и существенно скомкал первые впечатления, однако северное лето не смогло сломить дух соскучившихся за год фанатов, и к началу выступления LTJ Bukem и MC Stamina фестивальная площадь было уже почти полностью заполнена.

Параллельно с этим на сцене Kontur также наблюдалось оживление – мощный концертный блок, в ходе которого на сцену поочередно вышли Chikiss, группа Утро и ветеран психаделического рока Silver Apples.

В сложившихся обстоятельствах под крышей оказалась премьера этого фестиваля – малютка студия Red Light Radio, которая «раскачалась» практически сразу. Уж через два часа с момента начала сюда было не протолкнуться. Более того, танцпол Red Light Radio настолько полюбился гостям, что закрылся на два часа позже положенного времени – практически в девять утра следующего дня.

Синергия нескольких факторов определили режим «час пик» на территории сцены легендарного Boiler Room. Возможность надежно укрыться от проливного дождя и стать участником шестичасового глобального эфира под музыкальный аккомпанимент с широкой стилистической амплитудой привлекла в эту ночь очевидно больше желающих, чем вмещало в себя пространство бывшей заводской котельной.

Движением масс происходило в унисон сменяющейся звуковой волне – от андеграундного техно и индастриала, до джангла и гетто тека – в исполнении блестящего состава: Special Request, DJ Godfather, Das Ding, Unit Moebius, Inga Mauer, Module Werk и Kausto.

Фото: организаторы мероприятия

Ночной эпизод программы главной фестивальной сцены – Main Stage – мало кого оставила равнодушным. Несмотря на технические сложности, связанные с проливным дождем, здесь поочередно выступили хедлайнеры планетарного масштаба: основатель acid house музыки – DJ Pierre, техно звезда Planetary Assault Systems и неугомонный Daniel Avery, чьи треки то и дело штурмуют всевозможные техно-чарты.

В то время как, поразившая архитектурой и световым дизайном, Main Stage заканчивал свою работу выступлением двух «живых легенд» - Atom TM и Tobias, в такт вступила самая летняя и долгоиграющая сцена Garden. Тропическое оформление оправдало свое назначение – здесь было поистине жарко!

Именно тут, уже по традиции, случилась кульминация фестиваля – с первыми лучами солнца за пульт встала долгожданная хаус-дива Black Madonna, и наконец прекратил идти дождь. Так Present Perfect вошел в свою утреннюю фазу, где «вертушки», а вместе с ними эмоции людей находились в руках маститого немца Move D и британского вундеркинда Ben UFO.

Организаторы выражают благодарность гостеприимному партнеру - DOM Boutique Hotel, в котором жили артисты фестиваля.

Фото: организаторы мероприятия