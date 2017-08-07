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Жильцы Дома Бака развесили в парадных необычные таблички

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© Фото: Instagram / @gestapony

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Они призывают гостей дома соблюдать порядок, не уносить детали декора и не ходить на крышу.

Жильцы Дома Бака, который находится на Кирочной улице, 24, развесили в парадных необычные таблички. Они призывают гостей дома соблюдать порядок, не уносить детали декора и не ходить на крышу. Об этом сообщила пользователь Facebook Татьяна Мэй.

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"Заглянули с народом в дом Бака - в который раз впечатлилась жильцами. Ну какие молодцы. Во-первых, смогли объединиться, это большая редкость. Во-вторых, отдраили свой дом до стерильности. В-третьих, сделали отличный сайт по истории дома. И вот какая прелесть висит на окне в галерее. Мне аж захотелось закурить, чтобы возле нее сразу и бросить. Нельзя же расстраивать Анну Ильиничну", - написала она.

В группе "ВКонтакте", посвященной дому, говорится, что таболички появились "не от хорошей жизни". "В последнее время участились жалобы на поведение гостей дома (да что скрывать, и некоторых жителей). В ответ на это креативная команда нашей группы в очередной раз отлично поработала", - рассказали жильцы.

Оригинальная идея табличек принадлежит Марине Жуковой, а красиво воплотил ее в жизнь Павел Янцевский. "Фирменный стиль дома Бака - изящные линии модерна и нестандартные решения - выдержан вполне. Очень надеемся, что они заставят задуматься", - пишут в группе.

Фото: Людмила Попова / Страница в Facebook

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