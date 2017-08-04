Алексей Учитель пожаловался генпрокурору на ложные доносы на «Матильду»

Режиссер Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на ложные доносы на еще не вышедший на экраны фильм «Матильда». Он попросил проверить подлинность заявлений недовольных фильмом, сообщает РБК.

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«Принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно организовавшим направление в Генпрокуратуру РФ анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения и иных заранее «срежиссированных» обращений, в порядке, предусмотренном действующим законодательством», - говорится в заявлении.

Учитель просит «принять меры по привлечению каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности». В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Главным противником фильма является депутат Госдумы Наталья Поклонская, именно она сообщает о 40 тыс. оскорбленных фильмом людей. Она в том числе организовала 1 августа молитвенное стояние против кино во многих городах России.

Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября.