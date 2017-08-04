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Алексей Учитель пожаловался генпрокурору на ложные доносы на «Матильду»

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© Фото: Евгения Новоженина / РИА «Новости»

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Он просит привлечь каждого автора ложных заявлений к уголовной ответственности.

Режиссер Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на ложные доносы на еще не вышедший на экраны фильм «Матильда». Он попросил проверить подлинность заявлений недовольных фильмом, сообщает РБК.

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«Принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно организовавшим направление в Генпрокуратуру РФ анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения и иных заранее «срежиссированных» обращений, в порядке, предусмотренном действующим законодательством», - говорится в заявлении.

Учитель просит «принять меры по привлечению каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности». В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Главным противником фильма является депутат Госдумы Наталья Поклонская, именно она сообщает о 40 тыс. оскорбленных фильмом людей. Она в том числе организовала 1 августа молитвенное стояние против кино во многих городах России.

Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября.

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