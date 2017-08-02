"Евровидение" изменило регламент конкурса после скандала с Самойловой

Европейский радиовещательный союз (EBU), который является организатором "Евровидения", внес изменения в регламент его проведения после скандала с участницей от России Юлией Самойловой, которую не пустили в Киев. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Esctoday.

Теперь стран участниц-конкурса обязывают не включать в состав своих делегаций людей, которым может быть запрещен въезд на территорию страны-хозяйки проведения "Евровидения". Россиянку Самойлову не пустили на Украину из-за того, что она нарушила украинское законодательство, выступив в Крыму, который Киев считает оккупированной территорией.

Из-за этого Первый канал отказался от трансляции конкурса в России, и было решено, что Самойлова будет представлять РФ на "Евровидении", которое пройдет в 2018 году. Производить замену участника или устраивать дистанционное выступление певицы Россия не стала.

EBU также подчеркивает, что "Евровидение" - это свободное от политики мероприятие, и политическая пропаганда в звучащих на нем песнях недопустима. Кроме того, ужесточаются и требования к жюри - в него не должны включать судей, которые имеют какие-либо связи с артистами или отношение к исполняемым на конкурсе песням. Ответственность за соблюдение этого правила ложится на национального вещателя.

Дальнейшее ужесточение правил, касающихся национального вещателя, предусматривает, что если он нарушает временные рамки и допускает задержки в работе над трансляцией конкурса, EBU может передать право на организацию конкурса другой стране.

В конце июня организаторы конкурса оштрафовали Украину и Национальную общественную телерадиокомпанию этой страны за недопуск Самойловой на "Евровидение-2017".

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне. Полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая, а финал должен состояться 12 мая.

Португалия завоевала право проведения конкурса благодаря победе в 2017 году Салвадора Собрала, который исполнил песню "Amar pelos dois" ("Любить за двоих"). Это была первая победа Португалии на "Евровидении" с момента дебюта страны на международном конкурсе в 1964 году.