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Выбраны фильмы для «Ночи кино», которая пройдет 27 августа

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Голосование проходило на сайте информационного агентства ТАСС.

Выбраны фильмы для всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет 27 августа почти на двух тыс. площадок. Голосование проходило на сайте информационного агентства ТАСС.

Победителями голосования стали следующие картины: «Кухня. Последняя битва», режиссер Антон Федотов, «Время первых», режиссер Дмитрий Киселев, «28 панфиловцев», режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа.

Также для юных зрителей будут организованы показы мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лед», режиссер Алексей Цицилин, который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.

Первую «Ночь кино», которая проходила с 27 на 28 августа 2016 года во всех регионах РФ, посетило более 700 тыс. человек. Акция проводится Фондом кино совместно c Министерством культуры РФ.

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