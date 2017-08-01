Группа «Мумий Тролль» выпустила новый «фантастический» клип

Группа «Мумий Тролль» выпустила видео на песню «Отв. за романтику». Клип вдохновлен научно-фантастическими фильмами 80-х годов, пишет «Медуза». Илья Лагутенко сыграл в нем космического пирата по имени МумийТрон.

Производством клипа занималась команда Little Big Production из Петербурга. В числе их проектов - группа Little Big и Tatarka, а также музыкальные видео для IOWA и израильской группы Orgonite.

Песня «Отв. за романтику» войдет в альбом «СеверозападХВосток», его релиз намечен на конец 2017 года.

Видео: YouTube / Мумий Тролль (Mumiy Troll)