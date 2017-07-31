Петербург простился с солистом Linkin Park Честером Беннингтоном (ФОТО)

Петербург простился с солистом группы Linkin Park Честером Беннингтоном. Фан-клуб Северной столицы организовал масштабный флешмоб около СКК.

Около ста человек исполнили песни "One More Light" и "Ballad Medley", во время которых запустили в небо белые шары и бумажные самолетики.

Идею с самолетиками взяли с концерта Linkin Park, который прошел в СКК пять лет назад. Акция около стадиона была официально согласована, на всякий случай дежурила полиция.

После "официальной" части флешмоба фанаты группы решили сразу не расходиться и спели еще несколько песен, обнявшись. Некоторые из них при этом не скрывали слез.

Прощание с Честером закончилось на энергичной волне - была спета одна из самых известных песен Linkin Park "In The End".

Честер Беннингтон покончил с собой в своем доме в Калифорнии 20 июля около 19 часов по московскому времени. Сделал он это в день рождения своего близкого друга – вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который также покончил с собой 18 мая.

Лидеру Linkin Park был 41 год, его похоронили 29 июля, церемония была частной, закрытой от поклонников группы. Подробнее о жизни музыканта можно узнать в специальном материале "Санкт-Петерубрг.ру".