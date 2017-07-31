Королева отечественной эстрады: Эдите Пьехе - 80 лет

Сегодня, 31 июля, юбилей отмечает одна из знаменитейших женщин Петербурга и России - Эдита Пьеха. Певице исполнилось 80 лет, она отметит праздник в родном "Октябрьском" зале. Программа будет называться "Помню только хорошее" и в ней не будет новых песен.

"В столице выступать не планирую. Нет, я в Петербурге, в своем "Октябрьском" зале буду. Лева Лещенко сам изъявил желание приехать. Надеюсь, что Розенбаум будет, что Сенчина выйдет. А про других я не знаю, это будет импровизация", - цитирует Пьеху ТАСС.

Народную артистку СССР уже поздравили многие известные люди, в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Портал "Санкт-Петербург.ру" присоединяется к многочисленным поздравлениям и рассказывает, как Пьеха попала из Франции в Польшу, а потом в СССР, а также как моментально стала известна всему Ленинграду.

Франция, Польша и СССР

Эдита Пьеха - народная артистка СССР, лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов. Обладательница Российской национальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда", почетного знака "За заслуги перед Петербургом", французского ордена "За укрепление мира искусством" и множества других наград.

Певица родилась 31 июля 1937 года в польской шахтерской семье в городе Нуаэль-су-Ланс на севере Франции. Родной для нее польский ей пришлось выучить уже потом, когда она с семьей в 1946 году переехала в польскую Силезию. Здесь Пьеха окончила школу и педагогический лицей, а за хорошую учебу ей дали направление для получения образования в СССР – она выбрала отделение психологии философского факультета Ленинградского университета им. Жданова.

В первый же год учебы в новогоднюю ночь певица дебютировала на сцене Ленинградской консерватории, исполнив с ансамблем студентов вуза польскую песню "Красный автобус". Вначале о ней заговорил весь Ленинград, а затем и вся страна. До 1976 года Пьеха выступала вместе с ансамблем, которому дала название "Дружба", а затем основала собственный музыкальный коллектив.

Она работала со многими известными композиторам и поэтами - Александрой Пахмутовой, Оскаром Фельцманом, Александром Флярковским, Николаем Добронравовым, Робертом Рождественским и другими. По подсчетам поклонников, всего в репертуаре певицы около 400 песен, она гастролировала более чем в 40 странах. Пьеха также снималась в нескольких художественных фильмах.

Эдита Пьеха и ансамбль "Дружба", 1965 год. Фото: Лев Устинов, Мирослав Муразов / РИА "Новости"

Поздравления и теплые слова

Сегодня Эдиту Пьеху поздравил с юбилеем Владимир Путин, он отметил ее щедрый талант и безграничную преданность искусству. "Огромный, щедрый талант и безграничная преданность искусству помогли вам добиться выдающихся профессиональных успехов, стать одной из самых ярких звезд отечественной эстрады. Завоевать признание и искреннюю любовь публики", - говорится на сайте Кремля.

Кроме того, президент подписал указ о награждении певицы орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "За большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил красивый голос и оригинальный стиль исполнения певицы.

"Уверен, что сегодня юбилей отмечаете не только вы, ваша семья, коллеги и преданные друзья. С вами в этот день – сердца миллионов людей, которые искренне любят вас. Вы – яркая, неповторимая певица и актриса, настоящая королева отечественной эстрады, в которой органично сочетаются редкий по красоте голос, умение быть естественной и обаятельной, женственной и элегантной. Впервые появившись на сцене, вы стали не только законодательницей мод, но и оригинального стиля исполнения, в котором каждая песня наполнена искренностью, душевностью и глубиной", - говорится в телеграмме.

Эдита Пьеха со своим ансамблем, 1977 год. Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что редкий дар и необыкновенное обаяние Эдиты Пьехи "покорили миллионы сердец в нашей стране и далеко за ее пределами".

"Искренностью и душевной теплотой, помноженными на трудолюбие и профессиональное мастерство, вы добились по-настоящему всенародного признания. Песни в вашем исполнении стали символом целой эпохи в отечественном эстрадном искусстве, их любят многие поколения. Мы гордимся, что именно на берегах Невы раскрылся ваш несравненный талант, ставший достоянием советской и российской культуры", – говорится поздравлении главы Северной столицы.

В поздравлении мэра Москвы Сергея Собянина говорится: "На ваших замечательных песнях, проникнутых необыкновенным лиризмом и любовью, выросло несколько поколений слушателей. Ваше отношение к творчеству и искусству является примером высочайшего профессионализма для молодых исполнителей".

Эдита Пьеха в роли Лиды Боссэ в фильме "Бриллианты для диктатуры пролетариата", 1976 год / во время выступления в 1980 году. Фото: ТАСС

Также о Эдите Пьехе сегодня с теплом высказался Игорь Корнелюк, заслуженный деятель искусств России, композитор и певец: "Она меня попросила: "Игорь, вы когда сделаете фонограмму, вы, пожалуйста, с бросьте ее на кассету. Я должна прорепетировать". Меня эта просьба изумила, потому что песня - жанр легкий. Пару часиков до записи достаточно. Она говорит: "Нет, нет, нет. Я очень долго учу". Сложно представить, что на отечественный сцене могло и не быть такой артистки. Эдита Станиславовна мечтала стать учителем и психологом. Но по счастливой случайности именно песня навсегда стала ее жизненным спутником", - цитирует его канал "Санкт-Петербург".

Не обошел юбилей Эдиты Пьехи и скандально известный музыкант Юрий Лоза, который в интервью НСН заявил, что стать "королевой эстрады" Пьехе помог акцент. Также он прокомментировал, чем Пьеха отличается от другой примадонны российской сцены – Аллы Пугачевой.

"У Пьехи был шарм, которого не было у Пугачевой: она все время корчила иностранку. За всю жизнь она так и не избавилась от акцента. Сознательно. Поэтому сравнивать ее с Пугачевой просто нельзя. Пугачева - наша до мозга костей, а та - иностранка до мозга костей. Как можно сравнивать иностранных и наших артистов? По голосу - у Пугачевой в молодости было лучше. Сейчас одинаково: обе поют под старые фонограммы. Так что тут говорить?" - отметил Лоза.

Эдита Пьеха выступает с внуком Стасом Пьехой и с дочерью Илоной Броневицкой, 2013 год. Фото: Андрей Александров / РИА "Новости"

На церемонии открытия "Звезды" Эдиты Пьехи на аллее Звезд во время XXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Фото: Андрей Александров / РИА "Новости"