В Калифорнии похоронили вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона

В Калифорнии похоронили вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Похороны прошли неподалеку от его дома в городе Палос-Вердес-Эстейс. Об этом сообщает онлайн-издание TMZ, которое также первым сообщило о смерти музыканта.

На частной церемонии, которая прошла в городском ботаническом саду, собрались около 200 человек - только родные и самые близкие друзья музыканта. Приватность похорон обеспечивала полиция, которая проверяла всех пришедших на наличие приглашений и браслетов-пропусков.

TMZ славится скандальными новостями. Официально информацию портала пока что не подтвердили.

Сегодня, 31 июля, петербургские фанаты Linkin Park планируют провести около СКК масштабный флешмоб в памят о Честере. Об этом сообщается в официальной встрече акции в социальной сети "ВКонтакте". Сбор участников - в 19 часов. В небо запустят сотни белых шаров со светодиодами и бумажных самолетиков.

Честер Беннингтон покончил с собой в своем доме в Калифорнии 20 июля около 19 часов по московскому времени. Сделал он это в день рождения своего близкого друга – вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который также покончил с собой 18 мая. Лидеру Linkin Park был 41 год. Подробнее о жизни музыканта можно узнать в специальном материале "Санкт-Петерубрг.ру".

Linkin Park отметила тур по США и Канаде, посвященного продвижению альбома One More Light. Группа также опубликовала заявление в связи со смертью музыканта. "Наши сердца разбиты. Волна печали и отрицания до сих пор бьет по нашей семье, в то время как мы приходим к осознанию, что произошло", - говорится в заявлении. Группа подчеркнула, что в прошедшие дни увидела "излияние любви и поддержки, и публичной, и частной, со всего мира".

"Талинда (вдова Беннингтона - прим.ред.) и семья ценит это и хочет, чтобы мир знал, что ты был лучшим мужем, сыном и отцом; семья останется неполноценной без тебя. Мы пытаемся напоминать себе, что демоны, которые забрали тебя, были частью сделки. В конце концов, именно то, как ты пел об этих демонах, в первую очередь и заставило всех полюбить тебя. Ты бесстрашно показал этих демонов и, сделав так, собрал нас вместе и научил нас быть людьми. Ты имел самое огромное сердце и был способен не скрывать его. Мы не знаем, по какому пути пойдем в будущем, но знаем, что жизнь каждого из нас стала лучше благодаря тебе. Спасибо тебе за этот дар. Мы любим тебя и очень скучаем по тебе", - отметила группа Linkin Park.