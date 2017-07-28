The Economist назвал Шнурова «феноменом нашего времени»

Британским изданием The Economist назвало лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова «феноменом нашего времени». Об этом рассказал сам музыкант на своей странице в Instagram.

Шнуров опубликовал видео, которое было создано журналом и сообщил, что скоро будет опубликована полная версия ролика, а также представлено интервью.

По мнению британских журналистов, Шнуров совершил революцию в музыке и стал настоящим прорывом не только для российских, но и зарубежных слушателей.

«Самая большая российская звезда - Сергей Шнуров - один из самых влиятельных людей в России. Но то, что он делает, больше, чем просто музыка. Это искусство во всех его проявлениях», - говорится в ролике.

Ранее журнал «Собака.ру» присвоил Сергею Шнурову похожую премию, только в рамках Петербурга - премия «героя, который меняет город».