"Царскому Селу" подарили хрустальное яйцо Фаберже

Музею "Царское Село" подарили хрустальное яйцо, тонированное под янтарь. Оно выполнено по эскизам ювелира Тео Фаберже - внука знаменитого Карла Фаберже. Об этом сообщается на официальной странице музея "ВКонтакте".

Необычное яйцо украшено русской императорской короной с рубином-кабошоном. Внутри - позолоченное сердце на подставке-мольберте, которое раскрывается, открывая красную эмаль с розой и бриллиантом.

Ювелирное изделие передал председатель фонда "Санкт-Петербургская коллекция. Творения Тео Фаберже" Филипп Биркенштейн.

"Волнение и трепет охватывают меня, когда оказываюсь в Екатерининском дворце. Очень люблю Россию и Петербург, но мое сердце принадлежит Царскому Селу. Это ювелирное изделие мы посвятили легендарной Янтарной комнате и тем людям, которые сохраняют для современников эту красоту", - заявил Биркенштейн.

Фонд "Санкт-Петербургская коллекция" организовал Тео Фаберже, задумавший создание пасхальных яиц, посвященных знаменитым петербургским дворцам и императорским резиденциям. Сотрудничество с музеем "Царское Село" началось в 1999 году, когда было изготовлено яйцо "Александровский дворец": хрустальное, с гравированным изображением здания и сюрпризом (внутри - пруд с изображением дворца и вензелем-подвеской с монограммой Александра III).

Уже тогда глава фонда Филипп Биркенштейн выразил желание помочь в возвращении в собрание музея предметов из исторической коллекции. При финансовой поддержке фонда удалось приобрести ценные экспонаты из собрания Александровского дворца, в том числе - стул из Полукруглого зала, ящик для дров из Приемной Николая II, вазы из многослойного стекла, куклы и игры начала XX века, исторические костюмы конца XIX – начала XX века, ювелирные изделия, предметы быта. В 2012 году фонд подарил музею пасхальное яйцо "400-летие Дома Романовых".