Международный песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне, столице Португалии в 2018 году. Ролик об этом опубликован на официальной странице конкурса в Twitter.

Полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая, а финал должен состояться 12 мая. Помимо Лиссабона, в числе городов-претендентов фигурировали Гимарайнш, Гондомар, Фару и Санта-Мария-да-Фейра.

Португалия завоевала право проведения "Евровидения-2018" благодаря победе в 2017 году Салвадора Собрала, который исполнил песню "Amar pelos dois" ("Любить за двоих").

Это была первая победа Португалии на "Евровидении" с момента дебюта страны на международном конкурсе в 1964 году.