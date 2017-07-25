Эрмитаж одобрил установку мемориального знака ученому Рихарду Фасмеру. Табличку установят на доме 32 по Дворцовой набережной, во дворе Эрмитажного театра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Пархоменко.

Востоковед-арабист руководил отделом нумизматики Эрмитажа в 30-е годы. В 1934 году он был репресирован и отправлен в лагерь в Узбекистане, где умер спустя четыре года. Фасмера обвинили в причастности к деятельности контрреволюционной фашистской организации.

В 1956 году Рихард Фасмер был реабилитирован, цитата из постановления о реабилитации: "Каких-либо объективных доказательств виновности лиц, привлеченных по делу не имелось, а материалы дополнительной проверки свидетельствуют о фальсификации дела путем вымогательства личных признаний арестованных и оговора ни в чем не повинных лиц".

"В момент ареста ему не было еще тридцать шести лет. В момент смерти - не было сорока. Точная дата установки знака пока неизвестна, но мы сообщим подробно заранее, конечно", - написал Сергей Пархоменко.

Рихард Фасмер. Фото: Сергей Пархоменко / страница Facebook