  • 25 Июль 2017
USD 26.07.2017 59.8185 +0.1613
USD ММВБ 18:17 59.83480  
EUR 26.07.2017 69.7005 +0.2297
EUR ММВБ 18:17 69.6970  
Нефть($) 25.07.2017 49.58 +1.83
Нефть(p) 25.07.2017 2965.80 +117.17

Эрмитаж одобрил установку мемориального знака ученому Рихарду Фасмеру

Автор:


© Фото: Instagram / @volebo_

Темы дня

Табличку установят на доме 32 по Дворцовой набережной, во дворе Эрмитажного театра.

Эрмитаж одобрил установку мемориального знака ученому Рихарду Фасмеру. Табличку установят на доме 32 по Дворцовой набережной, во дворе Эрмитажного театра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Пархоменко.

Востоковед-арабист руководил отделом нумизматики Эрмитажа в 30-е годы. В 1934 году он был репресирован и отправлен в лагерь в Узбекистане, где умер спустя четыре года. Фасмера обвинили в причастности к деятельности контрреволюционной фашистской организации.

В 1956 году Рихард Фасмер был реабилитирован, цитата из постановления о реабилитации: "Каких-либо объективных доказательств виновности лиц, привлеченных по делу не имелось, а материалы дополнительной проверки свидетельствуют о фальсификации дела путем вымогательства личных признаний арестованных и оговора ни в чем не повинных лиц".

"В момент ареста ему не было еще тридцать шести лет. В момент смерти - не было сорока. Точная дата установки знака пока неизвестна, но мы сообщим подробно заранее, конечно", - написал Сергей Пархоменко. 

Рихард Фасмер. Фото: Сергей Пархоменко / страница Facebook

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm