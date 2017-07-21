Петербург скорбит: фанаты Linkin Park 22 июля проведут акцию памяти Честера Беннингтона

Петербургские фанаты группы Linkin Park 22 июля проведут акцию памяти Честера Беннингтона. Она пройдет в 13:00 около Генерального консульства США на Фурштатской улице, 15.

Также, возможно, организаторы акции договорятся со Смольным о продолжении акции на Марсовом поле - запуске воздушных фонариков после встречи у консульства.

"На данный момент ведутся переговоры с администрацией города", - говорится в официальной встрече акции в социальной сети "ВКонтакте".

Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля около 19 часов по московскому времени, он повесился в своем доме в Калифорнии. Сделал он это в день рождения своего близкого друга – вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который также покончил с собой 18 мая.

Лидеру Linkin Park был 41 год. Подробнее о жизни музыканта можно узнать в специальном материале "Санкт-Петерубрг.ру".