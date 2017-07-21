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В Царском селе 22 июля пройдет закрытие бесплатного фестиваля «Опера - всем»

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Репетиция оперы Бизе «Кармен» 21 июля
© Фото: Instagram / @musichallspb_official

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Петербуржцев и гостей города приглашают послушать шедевр Бизе «Кармен».

В Царском селе 22 июля пройдет закрытие бесплатного международного фестиваля «Опера - всем». Петербуржцев и гостей города приглашают послушать шедевр Бизе «Кармен».

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Опера прозвучит на Парадном плацу Екатерининского дворца. Это одна из самых популярных и исполняемых опер мирового репертуара. Яркость характеров, стремительное действие, увлекательный сюжет знаменитой новеллы Мериме и запоминаемость прекрасных мелодий делают эту оперу одной из самых дорогих гостей на любой оперной сцене.

Опера замечательно впишется в пространство Парадного плаца своей направленностью на широкие массы слушателей, маршевыми ритмами некоторых тем и местом действия, привязанным к площадям испанского города.

Режиссер-постановщик, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац Георгий Исаакян, художник-постановщик Юлия Гольцова, хореографы Сергей Нарышев и Рустэм Карсанов. Симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония», музыкальный руководитель и дирижер Фабио Мастранджело. Оперный хор Ниццы (Франция), художественный руководитель Джулио Маньянини.

Солисты: Юлия Герцева (солистка Мариинского театра), Франческо Пио Галассо (Италия), Владимир Целебровский (заслуженный артист Республики Карелия, лауреат международных конкурсов), Софья Некрасова (солистка театра «Санкт-Петербург Опера»), Леонтий Сальенский (солист театра «Санкт-Петербург Опера»), Юлия Ложевская (лауреат международных конкурсов), Алан Старовойтов (лауреат международных конкурсов).

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