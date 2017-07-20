Алексей Учитель просит 90 млн рублей на съемки фильма о Цое‍

Режиссер Алексей Учитель просит 90 млн рублей на съемки фильма о музыканте Викторе Цое‍. Такую сумму студия "Рок" 20 июля запросила у Фонда кино, пишет "Интерфакс".

"Я задумал этот проект очень давно. На мой взгляд потенциал фильма о Цое не меньше чем фильм "Высоцкий". Это история роуд-муви, главный герой - водитель, который сбил Виктора. Нашей студии принадлежит право на восемь песен, видео с изображением Виктора. Это даст ощущение, что он со зрителями", - сказал режиссер.

При этом он отметил, что хочет обойтись без актера, играющего Цоя. Учитель рассказал, что фильм расскажет о поздних годах жизни музыканта. "История последней любви Виктора Цоя. Это история с мелодраматическим акцентом, прежде всего", - уточнил учитель.

Бюджет картины составляет 150 млн рублей. У Фонда кино студия запрашивает 60 млн рублей на безвозвратной и 30 млн рублей на возвратной основе.

Сегодня проект фильма был представлен на очной защите проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами кинопроизводства Фонда кино. Ранее также сообщалось, что фильм о Цое также планирует снять режиссер Кирилл Серебренников.