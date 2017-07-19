"Яндекс" составил рейтинг любимых музыкантов Петербурга

Аналитики "Яндекса" составили рейтинг любимых музыкантов Петербурга. Первые строчки в нем заняли группы "Кино", "Ленинград" и "Сплин".

В десятку топа также вошли "Король и Шут", "Пикник", "Кукрыниксы", Oxxxymiron, "Танцы Минус", "Алиса" и "Аквариум". Строчка группы зависит от количества прослушиваний на "Яндекс.Музыке".

По данным "Яндекса", исполнителей из Петербурга, помимо родного города, любят также в Вологодской, Новгородской и Брянской областях. В целом же на северо-западе страны петербургскими музыкантами интересуются немного активнее, на Кавказе - немного меньше.

Меньше всего из известных местных музыкантов в Петербурге любят Стаса Пьеху. На родине его слушают в два раза реже, чем в среднем по стране.