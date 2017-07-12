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Суровое «Нашествие-2017»: три дня дождя и холода

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© Фото: организаторы мероприятия

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Аномальная погода сплотила людей, а потому фестиваль стал еще более дружественным и семейным.

В этом году рок-фестиваль «Нашествие» выдался по-настоящему суровым: все три фестивальных дня - 7, 8 и 9 июля - лил дождь, а температура держалась на уровне аномальных для лета 12 градусов. Несмотря на это, организаторы подчеркивают, что погода сплотила людей, а потому фестиваль стал еще более дружественным и семейным.

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Даже во время сильного дождя гости фестиваля оставались у сцены, слушали песни любимых артистов, помогали друг другу в сложных ситуациях и стойко переносили все капризы погоды. Музыканты, вдохновленные публикой, отдавались на 100% и благодарили зрителей за стойкость к погодным условиям и любовь к музыке.

«Прошло все супер. Когда ехали, на погоду спина побаливала. А после выступления спина прошла. Поэтому я считаю, что все прошло круто. Главные наши врачи - наши поклонники, которые приезжают на этот фестиваль, невзирая на погодные условия», - рассказал Валерий Кипелов.

«Погода не повлияла никак, потому что народ хорошо зажигает независимо от этого и в этом есть определенный дух. Рок-музыка - это когда этот дух присутствует в зале, это всегда очень круто», - поддержал его Андрей Князев.

Официальное открытие фестиваля состоялось в 18:00 в пятницу, 7 июля. Старт главному приключению года дал Вячеслав Бутусов, который выступил с детским хором Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Бутусов вместе с юными артистами исполнил культовые композиции группы «Наутилус Помпилиус».

В первый день «Нашествия» на главной сцене выступили группы «Сплин», «Кукрыниксы», «Кипелов», а хэдлайнером стала группа «Пилот». Именно под сет Ильи Черта и его команды состоялся грандиозный салют на 1000 залпов. После выступления «Пилота» зрители смогли увидеть уникальный проект – спектакль Саши Петрова #зановородиться при участии группы Ocean Jet, который впервые был показан под открытым небом.

В этом году сцена «Наше 2.0» по масштабу мало чем уступала Главной сцене, и зрители оказались перед трудным выбором. На так называемой «малой» сцене вечером первого дня выступили Найк Борзов, «Несчастный случай» и Дельфин.

Второй день фестиваля открылся традиционным сетом группы «Алиса», фанаты ждали у сцены уже в 12:00, чтобы увидеть первое фестивальное выступление Константина Кинчева после вынужденного перерыва. Из-за низкой облачности авиа-шоу пилотажной группы «Русские Витязи», к сожалению, не состоялось. Зато музыкантам плохая погода не помешала зажечь публику: во второй день на Главной сцене «Нашествия» выступили группы «Серьга», «Louna», Сергей Бобунец и другие команды. Хэдлайнером второго дня фестиваля стала группа «Браво».

Третий день фестиваля порадовал зрителей выступлениями «Ундервуда», «Наива», «Анимации», «Калинова моста», «Танцев минус». В вечерней программе - «Пикник», «Lumen» и, конечно, хэдлайнер Главной сцены – группа «ДДТ». Юрий Шевчук привез на Главное приключение года программу «История звука», которая  в марте с успехом отгремела в Олимпийском. Хдлайнером сцены «Наше 2.0» в заключительный день фестиваля стала группа «Mordor», которая зажгла эту ночь феерическим огненным шоу.

Всего в 2017 году фестиваль посетили 200 тыс. человек. На главной сцене выстпили 29 групп, а на сцене «Наше 2.0» - 68 группы. Несмотря на погоду, никто не получил серьезных физических повреждений и отравлений. Лишь 200 человек обратились в медпункт с переохлаждением и бытовыми порезами.

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