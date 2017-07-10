Петербуржцев приглашают посмотреть французское кино на крыше. C 18 по 20 июля Roof Cinema совместно с Французским институтом в Петербурге проводит второй летний фестиваль французских фильмов «Zoom France».

Все три дня в 22:30 на уютной крыше MOD Roof пройдут показы классического французского кино на языке оригинала с субтитрами:

1) Вторник, 18 июля: ОСЛИНАЯ ШКУРА (Peau d'âne, 1970). Яркая и красочная сказка с Катрин Денев в главной роли, великолепной музыкой Мишеля Леграна по сюжету Шарля Перро.

2) Среда, 19 июля: ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО (L'Homme de Rio, 1964). Знаменитый приключенческий фильм с Жан-Полем Бельмондо с номинацией на «Оскар» за лучший сценарий.

3) Четверг, 20 июля: ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА (Les Demoiselles de Rochefort, 1967). Музыкальное кино от режиссера Жака Деми - автора фильма «Шербурские зонтики» - с прекрасной Катрин Денев в главной роли.

На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, ретро-лампочки под потолком - все, чтобы вечер стал по-настоящему особенным. Количество мест строго ограничено - билеты лучше приобретать заранее на сайте Roof Cinema.