В Музее истории Петербурга покажут «лихие 90-е». Сейчас здесь готовят к открытию выставку, посвященную знаменитой эпохе перемен: 1980-м годам в Советском Союзе и молодой России 1990-х.

В фондах музея хранятся фотографии, запечатлевшие как исторические моменты, так и повседневную жизнь Ленинграда – Петербурга того времени: толпы горожан на улицах в дни политических событий; городские праздники и спортивные мероприятия; фестивали и первые рок-концерты; разведенные мосты и летние кафе на набережных; уличные панки, хиппи и просто характерные городские типажи.

В рамках выставки приглашают к сотрудничеству профессиональных фотографов, в архивах которых сохранились снимки 1980-1990-х годов в жанре уличной фотографии и репортажа, передающие настроение эпохи. Самые интересные из них дополнят музейную экспозицию этой осенью.

«Мы также решили, что хорошим дополнением к фотохронике тех дней станут материальные свидетельства эпохи – простые вещи горожан. Если у вас сохранились предметы быта, техника, одежда или аксессуары конца 1980-х – 1990-х годов, мы с радостью рассмотрим их в качестве экспонатов для будущей выставки», - рассказали в музее.

Работы фотографов принимаются до 6 июля 2017 года, а предметы из 90-х можно приносить в течение всего лета. Музей оставляет за собой право отбора и гарантирует сохранность предметов и фотографий на время экспонирования.