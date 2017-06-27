Петербург 1 июля захлестнет День Достоевского. Зрителей ждут экскурсии, спектакли уличных театров и интеллектуальные викторины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора музея Достоевского Наталью Ашимбаеву.

День Достоевского проводится в Северной столице уже в восьмой раз. Свои праздничные программы подготовили 19 учреждений культуры, в том числе музеи, библиотеки, выставочные залы и театры.

"В этом году произошли небольшие изменения в связи с тем, что в Петербурге проходит Кубок конфедераций. Из-за турнира запрещено перекрывать улицы, поэтому мы не смогли организовать праздник на традиционном месте в Кузнечном переулке. Поэтому ждем всех гостей на Пионерской площади около Театра юного зрителя", - рассказала Ашимбаева.

Музей Достоевского подготовил уличный спектакль "Достоевский в цвете". "Это яркое театрализованное уличное зрелище с участием видных актеров нашего города. Люди многое узнают о старинной моде и о том, какое отражение она нашла в творчестве русских писателей. Все это будет иллюстрироваться цитатами из известных произведений", - также добавила Ашимбаева.

Со своей стороны руководитель Театра кукол Анна Викторова рассказала, что жители Петербурга в День Достоевского увидят кукольных персонажей. "Это будут фигуры важных для Петербурга старух. Куклы Пиковая дама, Алена Ивановна и Старуха Хармса ростом в 3,5 метра прогуляются по улицам города", - отметила Викторова.

Помимо спектаклей гости Дня Достоевского смогут отправиться на экскурсии по петербургским дворам, чтобы узнать, где находятся дома Раскольникова, процентщицы и Сони Мармеладовой. Кроме того, можно принять участие в квестах и викторинах и послушать лекции филологов о творчестве знаменитого писателя.

Мероприятия Дня Достоевского пройдут также в библиотеке им. Лермонтова, Центральной библиотеке им. Маяковского, Музее городской скульптуры, музее "Разночинный Петербург" и на других площадках.