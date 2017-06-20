Петербуржцы стали реже ходить в театры

Петербуржцы стали реже посещать театры. Об этом сообщает АБН со ссылкой на председателя комитета по культуре Константина Сухенко.

По его словам, в 2016 году показатель посещения театрально-концертных мероприятий выполнили лишь на 92%. По мнению Сухенко, снижение посещаемости связано со снижением доходов населения города.

Всего в прошлом году театры Петербурга посетили около трех млн человек. При этом государственные театры выпустили за год 50 новых постановок, в том числе 17 – детских. Музеи Северной столицы посетили порядка семи млн человек.

«Вы сказали, что снижается число посетивших театральные площадки. Надо подумать, что с этим сделать – организовать коллективные просмотры спектаклей и скидки на билеты», – ответил губернатор Георгий Полтавченко.