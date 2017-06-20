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Петербуржцы стали реже ходить в театры

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© Фото: Instagram / @aleonij

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Всего в прошлом году театры Северной столицы посетили около трех млн человек.

Петербуржцы стали реже посещать театры. Об этом сообщает АБН со ссылкой на председателя комитета по культуре Константина Сухенко.

По его словам, в 2016 году показатель посещения театрально-концертных мероприятий выполнили лишь на 92%. По мнению Сухенко, снижение посещаемости связано со снижением доходов населения города.

Всего в прошлом году театры Петербурга посетили около трех млн человек. При этом государственные театры выпустили за год 50 новых постановок, в том числе 17 – детских. Музеи Северной столицы посетили порядка семи млн человек.

«Вы сказали, что снижается число посетивших театральные площадки. Надо подумать, что с этим сделать – организовать коллективные просмотры спектаклей и скидки на билеты», – ответил губернатор Георгий Полтавченко.

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