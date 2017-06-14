Суд обязал Русский музей вернуть картину Брюллова владельцу

Президиум Верховного суда России обязал Русский музей вернуть картину Брюллова "Христос во гробе" владельцу - немецкому коллекционеру Александру Певзнеру. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката коллекционера Максима Крупского.

Сегодня, 14 июня, суд отменил решение, по которому картина была изъята у коллекционера и передана в фонд Русского музея. Согласно материалам дела, работа Брюллова "Христос во гробе" была законно куплена супругами Певзнерами в Брюсселе.

В 2003 году Александр Певзнер перевез через российскую границу в Выборгском районе картину Карла Брюллова «Христос во гробе» для экспертизы в Русском музее. Работа Брюллова, как утверждало следствие, не была должным образом задекларирована. Стоимость картины тогда оценивалась почти в 9,5 млн рублей.

В отношении Певзнера было возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. В 2013 году Выборгский городской суд закрыл дело из-за истечения срока давности, но распорядился конфисковать картину Брюллова, находившуюся с 2003 года на ответственном хранении в Русском музее.

Адвокаты Певзнера пытались оспорить решение об изъятии картины в нескольких судебных инстанциях. В апреле 2016 года Верховный суд подтвердил законность решения об изъятии картины. Это решение сейчас отменено президиумом ВС, картина вернется Певзнеру.