Urban Culture Festival: бетонные джунгли, стрит-арт и музыка

Музей уличного искусства 3 и 4 июня провел легендарный фестиваль уличной культуры Urban Culture Festival. Он собрал в одном месте невероятное количество ярких и талантливых людей.

С главной сцены в течение двух дней звучали Little Big, Noize MC, Хлеб, Хаски, Anacondaz, Скруджи, Триада, ЛСП, Дана Соколова, Вандер Фил, Nelson, а также Hann With Gun.

Здесь можно было увидеть практически все типичные проявления культуры больших городов - настоящую романтику бетонных джунглей с битвами лонгбордистов, баскетбольными финтами и потрясающим соревнованием лучших танцоров под сложные, ломаные ритмы.

Малая сцена фестиваля находилась в тату-зоне Урбана - по факту бывшей котельной завода. Вечером ее отдали на растерзание стрит-арт художникам и музыкантам. На фестивале не обошлось и без многочисленных лавочек на фуд-корте с ароматным кофе, который помогал согреться в пасмурную петербургскую погоду.