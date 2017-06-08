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Urban Culture Festival: бетонные джунгли, стрит-арт и музыка

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© Фото: организаторы мероприятия
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    В Музее уличного искусства выступили Little Big, Noize MC, Anacondaz и многие другие.

    Музей уличного искусства 3 и 4 июня провел легендарный фестиваль уличной культуры Urban Culture Festival. Он собрал в одном месте невероятное количество ярких и талантливых людей.

    С главной сцены в течение двух дней звучали Little Big, Noize MC, Хлеб, Хаски, Anacondaz, Скруджи, Триада, ЛСП, Дана Соколова, Вандер Фил, Nelson, а также Hann With Gun.

    Здесь можно было увидеть практически все типичные проявления культуры больших городов - настоящую романтику бетонных джунглей с битвами лонгбордистов, баскетбольными финтами и потрясающим соревнованием лучших танцоров под сложные, ломаные ритмы.

    Малая сцена фестиваля находилась в тату-зоне Урбана - по факту бывшей котельной завода. Вечером ее отдали на растерзание стрит-арт художникам и музыкантам. На фестивале не обошлось и без многочисленных лавочек на фуд-корте с ароматным кофе, который помогал согреться в пасмурную петербургскую погоду.

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