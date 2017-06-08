«Яндекс» сочинил самую банальную песню. Аналитики сервиса проанализировали тысячу популярных песен и составили рейтинг исполнителей с самыми банальными текстами песен.

Топ-10 возглавила группа SEREBRO, в след за ней идут «Время и Стекло», Сергей Лазарев, t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, «Фиксики», ВИА «Гра» и Dan Balan.

В ходе исследования также выявили список слов, которые чаще всего встречаются в песнях: теперь сердце только жизнь просто любовь больше день когда знаю если глаза себя тебя быть будет был быть снова надо твой тобой мой мной как так.

«Чаще всего простые и понятные слова встречаются в жанре популярной музыки. Такие песни легко запоминаются и их проще петь по утрам в душе, за рулем и на вечеринках», - отмечают аналитики.

В «Яндексе» предположили, как бы звучала песня, составленная только из этих слов:

Моя жизнь

До тебя была без любви

Где была ты — не знал я, и

Просто ни-ни

Все эти дни.

Но теперь

Лишь моя ты, твои глаза,

Твоё сердце. Я только за,

Если мы с тобой это,

А?

Также аналитики собрали плейлист с треками исполнителей, словарный запас которых удивляет. Рейтинг возглавила песня «Доители изнуренных жаб» Александра Лаэртского, также сюда вошли «Патимэйкер» Пики, «Гибралтар-Лабрадор» Вячеслава Бутусова, «Нина» группы НОМ, а также «Любовь» группы Воплі Відоплясова.