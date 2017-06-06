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Шнурову присвоили статус "героя, который меняет город"

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© Фото: Instagram / @shnurovs

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Лидер группировки "Ленинград" стал лауреатом премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга".

Лидеру группировки "Ленинград" Сергею Шнурову присвоили статус "героя, который меняет город". Он стал лауреатом премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга", которая учреждена журналом "Собака.ру".

Награждение двенадцатой ежегодной премии проходило вечером 5 июня в петербургском Театре музыкальной комедии. Традиционно церемонию вручения вела Ксения Собчак, а соведущим стал ее муж Максим Виторган.

Кроме Шнурова в номинации "Герой, меняющий город" также были представлены дизайнер Анастасия Докучаева и фотограф Иван Смелов. Музыкант не смог сам получить статуэтку, так как находится сейчас в Москве. Он монтирует выставку "Ретроспектива Брендреализма" в Музее современного искусства на Тверском бульваре, которая начнет работу 7 июня.

На сцену вместо Шнурова вышла солистка "Ленинграда" Флорида Чантурия, пишет "Комсомольская правда". "Шнуров интеллектуал. И своим примером он великолепно показал, что смыслы переехали в новые формы и по старым адресам уже давно не живут. Это успех", - заявил режиссер и журналист Александр Невзоров.

Он также передал просьбу Шнурова вручить его статуэтку режиссеру Анне Пармас, которая работала над многими клипами группы. После этого Пармас забрала вторую статуэтку - в номинации "Кино". Невзоров в свою очередь получил премию "Лидер мнений".

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