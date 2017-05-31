В Петербурге появятся мемориальные доски в память Равиковича и Штоколова

В Петербурге появятся мемориальные доски в память деятелей искусства Анатолия Равиковича и Бориса Штоколова. За установку досок сегодня, 31 мая, проголосовали депутаты Законодательного собрания, сообщает «Росбалт».

Народный артист РСФСР Анатолий Равикович с 1962 года играл в Ленинградском театре имени Ленсовета, в 1988 году перешел в театр Комедии им. Н.П. Акимова. Снимался в кино в ролях второго плана, однако наибольшую известность приобрел после исполнения роли Льва Хоботова в фильме Михаила Козакова «Покровские ворота».

Равикович ушел из жизни 8 апреля 2012 года. Мемориальная доска в его память будет установлена по адресу: Тверская улица, дом номер 13.

Артист Борис Штоколов в 1959 году получил приглашение от одного из лучших оперных театров страны - Театра оперы и балета имени С. М.Кирова в Ленинграде (сейчас - Государственный академический Мариинский театр) и проработал в нем до 1990 года

Его называли «великим русским басом». В театре он успел исполнить весь репертуар: партии Мефистофеля, Сусанина, Руслана, Досифея в «Хованщине», князя Галицкого, Бориса Годунова (в партитуре Мусоргского) и многие другие. Всего он исполнял роли в более чем в 45 операх классического и современного репертуара.

В 1962 году Штоколов получил звание народного артиста РСФСР, в 1966 - народного артиста СССР. Ушел из жизни 6 января 2005 года. Мемориальная доска в память о нем будет установлена по адресу: Гаврская улица, дом номер 2.