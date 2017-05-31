  • 31 Май 2017
USD 01.06.2017 56.6876 +0.1708
USD ММВБ 23:17 56.69950  
EUR 01.06.2017 63.4107 +0.4623
EUR ММВБ 23:17 63.4630  
Нефть($) 31.05.2017 50.69 2.82
Нефть(p) 31.05.2017 2873.49 +168.03

В Петербурге появятся мемориальные доски в память Равиковича и Штоколова

Автор:

Анатолий Юрьевич Равикович
© Фото: culture.ru

Темы дня

За установку досок проголосовали депутаты Законодательного собрания.

В Петербурге появятся мемориальные доски в память деятелей искусства Анатолия Равиковича и Бориса Штоколова. За установку досок сегодня, 31 мая, проголосовали депутаты Законодательного собрания, сообщает «Росбалт».

Народный артист РСФСР Анатолий Равикович с 1962 года играл в Ленинградском театре имени Ленсовета, в 1988 году перешел в театр Комедии им. Н.П. Акимова. Снимался в кино в ролях второго плана, однако наибольшую известность приобрел после исполнения роли Льва Хоботова в фильме Михаила Козакова «Покровские ворота».

Равикович ушел из жизни 8 апреля 2012 года. Мемориальная доска в его память будет установлена по адресу: Тверская улица, дом номер 13.

Артист Борис Штоколов в 1959 году получил приглашение от одного из лучших оперных театров страны - Театра оперы и балета имени С. М.Кирова в Ленинграде (сейчас - Государственный академический Мариинский театр) и проработал в нем до 1990 года

Его называли «великим русским басом». В театре он успел исполнить весь репертуар: партии Мефистофеля, Сусанина, Руслана, Досифея в «Хованщине», князя Галицкого, Бориса Годунова (в партитуре Мусоргского) и многие другие. Всего он исполнял роли в более чем в 45 операх классического и современного репертуара.

В 1962 году Штоколов получил звание народного артиста РСФСР, в 1966 - народного артиста СССР. Ушел из жизни 6 января 2005 года. Мемориальная доска в память о нем будет установлена по адресу: Гаврская улица, дом номер 2.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    Прогулка с попугаем и квест с Мюнхгаузеном: как провести День защиты детей в Петербурге 2017

    «Супергеройская вечеринка», открытие семейного парка, водные эксперименты, «День молока», выставка о мультфильмах и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли
    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm