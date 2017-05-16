Шнуров дважды раскритиковал новый клип экс-участницы "Ленинграда" Алисы Вокс

Сергей Шнуров на своей странице в Instagram дважды раскритиковал новый клип экс-участницы "Ленинграда" Алисы Вокс. Она сняла видео на песню "Малыш", посвященный молодежи, которая приняла активное участие в митингах "Он вам не Димон" по всей России 26 марта.

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На видео Алиса появляется в образе учительницы, которая исполняет песню, стоя у школьной доски. "Прекрасным солнечным деньком на митинг он идет, руками неокрепшими плакат он свой берет, ошибки на плакате - четыре в двух словах, сердце пламенно стучит, и гнев в его глазах", - поет Вокс.

В Instagram Алиса написала о новом видео: "Кто там соскучился по рок-Алисе? Я решила сделать вам небольшой подарок в виде новой песни и клипа на нее. Композиция называется "Малыш", и написана, что называется, на злобу дня. Маленькая зарисовка на тему повторяющейся истории, и ошибок, которые человечество совершает раз за разом. Мораль песни проста: думай своей головой, учи историю и делай выводы, а не наступай на те же грабли, что и все предыдущие поколения".

Шнуров вначале прокомментировал новый клип Вокс матерным стихотворением, где заявил, что "малыши не дураки", а после этого также написал, что клип сделан очень плохо: там плохой грим, свет, ракурсы и монтаж. Кроме того, Шнуров раскритиковал роль учительницы.

"Если ты снимаешь ролик качеством ниже, чем у начинающего видеоблогера, где халтурно все; пишешь текст, который даже на самой никчемной площадке не воспримут из-за совсем дошкольных и неинтересных рифм, то учительство выглядит просто неуместно. Да, да. Именно. "Начни с себя".

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал фильм, в котором говорится о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет большим тайным состоянием. После этого в десятках городах России 26 марта прошла акция "Он вам не Димон", организованной ФБК.

Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.

Видео: Алиса Вокс / YouTube