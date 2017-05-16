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В Петербурге 18 и 19 мая распродадут билеты на спектакли и концерты

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© Фото: saintpetersburg.zagranitsa.com

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Bileter.ru вновь объявляет глобальную театральную акцию «Культурный четверг».

В Петербурге 18 и 19 мая распродадут билеты на спектакли и концерты. Bileter.ru вновь объявляет глобальную театральную акцию «Культурный четверг». Об этом сообщает газета Metro.

На этоот раз акцию решили провести перед пиком туристического сезона, чтобы воспользоваться выгодными предложениями от петербуржских театров смогли не только жители города, но и его гости.

«Культурный четверг» пройдет с 12:00 18 мая до 23:59 19 мая. В это время будут действовать специальные цены на большое количество спектаклей, концертов и прочих мероприятий. Скидки будут доходить до 30%.

Билеты по акции предложат более 70 театров и концертных площадок Северной столицы на 940 спектаклей, концертов и экскурсий. Среди участников Александринский и Михайловский театры, театр им. Ленсовета и театр Музыкальной комедии, Театр комедии им. Н.П.Акимова и театр-фестиваль «Балтийский дом», «Мюзик-холл» и Государственная Академическая Капелла. Полный список мероприятий можно будет найти на сайте Bileter.ru 17 мая.

Акционные билеты можно будет купить и на сайте, и в театральных кассах Петербурга, а также по телефону 380-80-50. Для участия в акции нужно будет получить на сайте промокод, соответствующий мероприятию. Если вы будете покупать билеты в кассе, то вам поможет кассир.

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