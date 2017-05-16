  • 16 Май 2017
USD 17.05.2017 56.2603 +-0.2655
USD ММВБ 21:16 56.43250  
EUR 17.05.2017 62.0382 +0.1933
EUR ММВБ 21:16 62.5140  
Нефть($) 16.05.2017 51.79 +0.04
Нефть(p) 16.05.2017 2913.72 -11.49

Бейдж ПМЭФ станет билетом во многие музеи и дворцы Петербурга

Автор:

Михайловский замок
© Фото: Instagram / @ekaterina_shakh

Темы дня

Для участников форума запланированы более 50 выставок и концертов.

Бейдж Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) впервые станет билетом во многие музеи и дворцы Петербурга, а также пригородов Северной столицы. Об этом сообщает ТАСС.

"В этом году будет очень насыщенная культурная программа, запланировано более 50 мероприятий, это выставки, концерты, благотворительные мероприятия. Появится новый формат в культурной программе форума - это посещение музеев и пригородов Петербурга по предъявлении бейджа участника в Екатерининском, Александровском парке Царского Села, Русском музее, Государственной академической капелле Петербурга", - рассказал советник президента РФ Антон Кобяков.

Культурная программа форума включит события, посвященные Индии - стране-гостю ПМЭФ. На приеме от Конфедерации Индийской промышленности в Гранд Отеле Европа будут представлены национальные танцы этой страны, показ индийской моды с музыкальным сопровождением в жанре Bollywood, а также разнообразные блюда индийской кухни. Кроме того, по словам Кобякова, ожидается большое количество спортивных мероприятий.

В музейном комплексе Государственного Русского музея гости ПМЭФ смогут ознакомиться с одной из крупнейших в мире коллекций отечественного искусства с XII по ХХ век и посетить архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Петербурга, включающий Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы и Михайловский замок, Летний сад с Летним дворцом Петра I, Михайловский сад и домик Петра I.

В Царскосельском государственном музее-заповеднике, бывшей парадной резиденции российских императоров, основанной Петром Великим для его жены Екатерины I, участники форума посетят Екатерининский и Александровский парки. На их территории расположены памятники архитектуры XVIII-XIX века, в том числе недавно открытые после реставрации павильон "Арсенал" с воссозданной оружейной экспозицией и павильон "Агатовые комнаты", восстановление которых было удостоено европейской премии Europa Nostra.

Государственная академическая капелла Петербурга представит гостям ПМЭФ традиции отечественной музыкальной культуры, история которых ведется с конца XV века. Экономический форум пройдет с 1 по 3 июня, программа ПМЭФ в этом году станет самой насыщенной за всю историю форума. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2017 запланировано на 2 июня.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    Глазки открывай: куда сходить на «Ночь музеев» с детьми

    Именно ночь с 20 на 21 мая может стать для многих петербургских ребят той самой, когда можно не спать: в «Ночь музеев» даже самые строгие родители разрешат своим детям отправиться в увлекательный мир искусства. «Санкт-Петерубрг.ру» расскажет, где юные жители и гости города смогут узнать много нового и весело провести время.

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    «Митьки», комиксы и авангард: где в «Ночь музеев» познакомиться с современным искусством

    В ночь с 20 на 21 мая более 110 культурных площадок Северной столицы откроют свои двери для посетителей. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в «Ночь музеев» можно узнать о современном искусстве, увидеть перформансы и необычные статуи.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов
    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
    11.05.17
    Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm