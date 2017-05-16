Бейдж ПМЭФ станет билетом во многие музеи и дворцы Петербурга

Бейдж Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) впервые станет билетом во многие музеи и дворцы Петербурга, а также пригородов Северной столицы. Об этом сообщает ТАСС.

"В этом году будет очень насыщенная культурная программа, запланировано более 50 мероприятий, это выставки, концерты, благотворительные мероприятия. Появится новый формат в культурной программе форума - это посещение музеев и пригородов Петербурга по предъявлении бейджа участника в Екатерининском, Александровском парке Царского Села, Русском музее, Государственной академической капелле Петербурга", - рассказал советник президента РФ Антон Кобяков.

Культурная программа форума включит события, посвященные Индии - стране-гостю ПМЭФ. На приеме от Конфедерации Индийской промышленности в Гранд Отеле Европа будут представлены национальные танцы этой страны, показ индийской моды с музыкальным сопровождением в жанре Bollywood, а также разнообразные блюда индийской кухни. Кроме того, по словам Кобякова, ожидается большое количество спортивных мероприятий.

В музейном комплексе Государственного Русского музея гости ПМЭФ смогут ознакомиться с одной из крупнейших в мире коллекций отечественного искусства с XII по ХХ век и посетить архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Петербурга, включающий Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы и Михайловский замок, Летний сад с Летним дворцом Петра I, Михайловский сад и домик Петра I.

В Царскосельском государственном музее-заповеднике, бывшей парадной резиденции российских императоров, основанной Петром Великим для его жены Екатерины I, участники форума посетят Екатерининский и Александровский парки. На их территории расположены памятники архитектуры XVIII-XIX века, в том числе недавно открытые после реставрации павильон "Арсенал" с воссозданной оружейной экспозицией и павильон "Агатовые комнаты", восстановление которых было удостоено европейской премии Europa Nostra.

Государственная академическая капелла Петербурга представит гостям ПМЭФ традиции отечественной музыкальной культуры, история которых ведется с конца XV века. Экономический форум пройдет с 1 по 3 июня, программа ПМЭФ в этом году станет самой насыщенной за всю историю форума. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2017 запланировано на 2 июня.