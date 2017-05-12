В Музее уличного искусства появился гигантский Эрмитаж

В Музее уличного искусства появилась гигантская граффити-копия Эрмитажа, ее площадь - полторы тыс. кв. метров. Множество новых рисунков подготовили в преддверии открытия нового сезона в музее.

Общее название выставки - «Праздник к вам приходит», она начнет работу уже завтра, 13 мая с 12 часов. Гостей музея ждут более 50 художников, четыре тыс. кв. метров произведений искусства на стенах, шесть уникальных экскурсий, а также восемь перформансов.

Выставка была создана совместно с Гёте-институтом в Петербурге, кураторы – Андрей Зайцев (директор Музея) и Яша Янг (руководитель Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art Berlin).

Программа на 13 мая

Где: шоссе Революции, 84

Когда: 13 мая с 12 до 22 часов

Сколько: 350 рублей