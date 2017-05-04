В Петербурге появился новый граффити-дворик. Он находится рядом с Эрмитажем по адресу: Мошков переулок, дом 4. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказала художница Надежда Опалинская.

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Именно ей доверили роспись двора тайм-кафе Миракл. "Спасибо ребятам, что отдали мне свои стены и вдобавок кормили. Это животное – трубкозуб, но как только его не называют прохожие! И динозавром, и кенгуру, и гигантским тушканчиком, и травозавром и муравьедом", - рассказала она.

"Единственный человек, знавший его, был турист из Австралии. Девочки из Миракла даже дали трубкозубу имя – Магнито, а его собеседнице – Аврора. Я бы в жизни таких классных имен не придумала", - также добавила Опалинская.